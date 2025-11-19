Ομάδες

Μιλγουόκι Μπακς: Τα δεδομένα για Γιάννη Αντετοκούνμπο - Πόσο θα μείνει εκτός
Onsports Team 19 Νοεμβρίου 2025, 09:58
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε τελικά λιγότερο σοβαρός απ’ ό,τι αρχικά φοβούνταν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ διαγνώστηκε με ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό, με τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας του να κυμαίνεται από 1 έως 2 εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς ο Αντετοκούνμπο δεν αναμένεται να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, το ιατρικό επιτελείο των Μπακς είναι αισιόδοξο ότι η αποθεραπεία του θα κυλήσει ομαλά και ότι ο «Greek Freak» θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Παρότι οι Μπακς θα χρειαστεί για λίγο να αγωνιστούν χωρίς τον ηγέτη τους, η ομάδα έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι πολύ σύντομα θα τον έχει και πάλι διαθέσιμο, ώστε να συνεχίσει την πορεία της στο πρωτάθλημα με την απαραίτητη δυναμική.

Καβαλίερς - Μπακς: Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο



