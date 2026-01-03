Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 70-76: Του έσπασε το αήττητο και… ισοφάρισε σε 1-1!

INTIME SPORTS

Ο Αθηναϊκός νίκησε 76-70 του Παναθηναϊκού στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και του «έσπασε» το αήττητο, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Η ομάδα του Βύρωνα εμφανίστηκε πιο έτοιμη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι του 2026 και πήρε τη νίκη.

Το «τριφύλλι» πήγε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, επιστρέφοντας από το -17, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε, έχοντας παράπονα από τις αποφάσεις των Χατζημπαλίδη και Εφραιμίδη.

Ο Αθηναϊκός «ισοφάρισε» σε 1-1 στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με δεδομένο ότι οι τελικοί πιθανότατα θα είναι μεταξύ τους, θα ξεκινήσουν από την ισορροπία, καθώς οι ομάδες «κουβαλούν» τα αποτελέσματα τους στα playoffs.

Οι φιλοξενούμενες κάλυψαν και τη διαφορά της ήττας (βλ. -2) στο ματς του πρώτου γύρου, κάτι που σημαίνει ότι απέκτησαν πλεονέκτημα, όσον αφορά στην πρώτη θέση της regular season και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 10-1 κι ισοβαθμούν στην κορυφή.

Ο Αθηναϊκός μπήκε στην τελευταία περίοδο προηγούμενος με 61-44, ο Παναθηναϊκός, όμως, πήγε να για την απόλυτη ανατροπή, πλησιάζοντας στο -4 (67-71), 48’’ πριν το τέλος. Η Κριμίλη αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία για να φέρει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής στα 27", με την Τάντιτς να σφραγίζει τη νίκη για τον Αθηναϊκό, με 2/2 βολές (67-74).

Διαιτητές: Τηγάνης, Χατζημπαλίδης, Εφραιμίδης

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-42, 44-61, 70-76

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 17(2), Σταμολάμπρου 1, Μπράουν 6, Γαλανόπουλος 2, Σπανού 20(3), Βίτολα 7(1), Κριμίλη 8(1), Πρινς 9.

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 1,Τσινέκε 6, Σταμάτη 3(1), Παυλοπούλου 3(1), Λούκα 8, Τάντιτς 15(1), Πρινς 12, Παρκς 13, Ανίγκουε, Χρίστοβα 15(2).