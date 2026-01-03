Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιουβέντους: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Μάρκο Οτολίνι
Onsports Team 03 Ιανουαρίου 2026, 15:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γιουβέντους

Γιουβέντους: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Μάρκο Οτολίνι

Επιστρέφει στους «μπιανκονέρι» ο Μάρκο Οτολίνι, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά πόστο αθλητικού διευθυντή.

Ο Μάρκο Οτολίνι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους, όπως ανακοίνωσαν οι «μπιανκονέρι» με κάθε επισημότητα.

Θα αναφέρεται στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάμιεν Κομόλι, σε στενή συνεργασία με τον διευθυντή στρατηγικής του συλλόγου Τζόρτζιο Κιελίνι, τον τεχνικό διευθυντή Φρανσουά Μοντεστό και τον προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Είχε μια πρώτη θητεία στη Γιουβέντους μεταξύ 2018 και 2021, όπου ήταν αρχικά σκάουτερ και στη συνέχεια υπεύθυνος για τους δανεικούς παίκτες και το έργο στην U-15.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 70-76: Του έσπασε το αήττητο και… ισοφάρισε σε 1-1!
24 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 70-76: Του έσπασε το αήττητο και… ισοφάρισε σε 1-1!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γιουβέντους: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Μάρκο Οτολίνι
1 ώρα πριν Γιουβέντους: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Μάρκο Οτολίνι
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ο Τσάβες περνάει ιατρικά κι υπογράφει στο «τριφύλλι»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Ο Τσάβες περνάει ιατρικά κι υπογράφει στο «τριφύλλι»
SUPER LEAGUE
AEK: Στην Ιταλία ο Μήτογλου – Πέρασε ιατρικά κι υπογράφει στη Σαμπντόρια
2 ώρες πριν AEK: Στην Ιταλία ο Μήτογλου – Πέρασε ιατρικά κι υπογράφει στη Σαμπντόρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved