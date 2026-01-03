Γιουβέντους: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Μάρκο Οτολίνι

Onsports Team

Επιστρέφει στους «μπιανκονέρι» ο Μάρκο Οτολίνι, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά πόστο αθλητικού διευθυντή.

Ο Μάρκο Οτολίνι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους, όπως ανακοίνωσαν οι «μπιανκονέρι» με κάθε επισημότητα.

Θα αναφέρεται στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάμιεν Κομόλι, σε στενή συνεργασία με τον διευθυντή στρατηγικής του συλλόγου Τζόρτζιο Κιελίνι, τον τεχνικό διευθυντή Φρανσουά Μοντεστό και τον προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Είχε μια πρώτη θητεία στη Γιουβέντους μεταξύ 2018 και 2021, όπου ήταν αρχικά σκάουτερ και στη συνέχεια υπεύθυνος για τους δανεικούς παίκτες και το έργο στην U-15.