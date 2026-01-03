Euroleague: MVP της 19ης αγωνιστικής ο Γουέιντ Μπόλντγουιν

Onsports team

Με μια εντυπωσιακή ατομική εμφάνιση που... μεταφράστηκε σε νίκη της Φενερμπαχτσέ, ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν αναδείχθηκε MVP της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague με 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει με 108-93 της Μπασκόνια, ολοκληρώνοντας το ματς με 24 πόντους (7/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ. Πρόκειται για το όγδοο βραβείο MVP του Μπόλντγουϊν, με τέσσερις διαφορετικές ομάδες: Μπάγερν, Μπασκόνια, Μακάμπι και Φενερμπαχτσέ.

Παρά το γεγονός ότι ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού είχε το υψηλότερο PIR της αγωνιστικής (40), η ομάδα του ηττήθηκε 82-87 εντός έδρας από τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό. Ο Ναν τελείωσε το ματς με 32 πόντους (8/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/7 βολές), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ.

Σημαντική ατομική εμφάνιση κατέγραψε και ο Ναντίρ Χιφι της Παρί, με PIR 30 παρά την ήττα 94-89 από την Βιλερμπάν, σημειώνοντας 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 10 κερδισμένα φάουλ.