Μιλγουόκι Μπακς: Οι αγώνες που θα χάσει ο «Greek Freak»
Οnsports Τeam 19 Νοεμβρίου 2025, 11:30
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Μιλγουόκι Μπακς: Οι αγώνες που θα χάσει ο «Greek Freak»

H ζημιά που υπέστη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τον τραυματισμό του κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν η μικρότερη δυνατή με τον Έλληνα σούπερ σταρ να αναμένεται να απουσιάσει από τα επόμενα επτά παιχνίδια της ομάδας του.

Τυχερός στην… ατυχία του αποδείχθηκε τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (αλλά και οι Μπακς) καθώς ο τραυματισμός του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν ήταν όσο σοβαρός φάνηκε στην αρχή.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Μιλγουόκι έκανε λόγο για απουσία του «Greek Freak» για μία με δύο εβδομάδες και αν πάρουν το χειρότερο δυνατό σενάριο απουσίας, τότε οι αγώνες που θα χάσει ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι οι εξής: με 76ερς (21/11, 03:00), Πίστονς (23/11, 03:00), Τρέιλ Μπλέιζερς (25/11, 03:00), Μαϊάμι Χιτ (27/11, 02:30), Νικς (29/11, 02:30), Νετς (30/11, 03:00) και Ουίζαρντς (02/12, 02:00).



