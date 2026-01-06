Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)

INTIME SPORTS

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία, μετά τα Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός και τους υπόλοιπους αγώνες της Τρίτης (06/01) στη Euroleague.

Την ήττα γνώρισαν τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο κι ο Ολυμπιακός στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου της regular season.

Το «τριφύλλι» υποχώρησε έτσι στο 12-8, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν με 11-8, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το μάθημά του από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, δεν έλαβε το μήνυμα από την παρουσία του και την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Σαββάτου και για ένα ακόμα παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αν και έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο... εξαφανίστηκε, δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια και η Αρμάνι Μιλάνο τον εκανε ό,τι... ήθελε παίρνοντας μια μεγάλη νίκη (74-87).

Ο Ολυμπιακός έδωσε τη μάχη του, αλλά η Φενέρμπαχτσε ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Μπόλντγουιν και Χόρτον Τάκερ πήρε τη νίκη (88-80). Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν για 35 λεπτά, αλλά στο φινάλε οι απουσίες και η κόπωση αποδείχθηκαν καθοριστικές. Η ομάδα του Πειραιά υπέπεσε σε λανθασμένες επιλογές κι η ανώτερη και… ψυχραιμότερη Φενέρ έφτασε στην επικράτηση.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (06/01)

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτίζαν 101-84

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι 85-60

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 Φενερμπαχτσέ 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 Παναθηναϊκός 12-8 Ολυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-14 Παρτιζάν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα - Τρέντο Novasports Start

Novasports Start 19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις - Μπουργκ Novasports4

Novasports4 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ Novasports Prime

Novasports Prime 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5

Novasports5 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4

Novasports4 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5

Novasports5 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

Novasports4 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου