Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς»
EUROKINISSI
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 23:58
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς»

Ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός ζήτησε συγγνώμη απ’ όλους τους φίλους του «τριφυλλιού», για την εικόνα και το αρνητικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ότι πετάξαμε όλες τις μεγάλες νίκες που είχαμε εκτός έδρας αυτή τη σεζόν. Παίξαμε άθλια στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δύσκολο να αναγνωρίσουμε την ομάδα, τίποτα δε δούλεψε. Στο μπάσκετ είναι κάποιες μέρες που όλα πάνε στραβά. Απόψε είναι τεράστια ήττα για εμάς. Ζητάω συγγνώμη στους οπαδούς μας, σε όσους μας υποστηρίζουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν έχουμε χρόνο να κλάψουμε για την ήττα. Είμαστε ακόμα μέσα στους στόχους μας. Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο ματς. Πρέπει να ξεχάσουμε το αποτέλεσμα και να ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα».



