Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη - Δείτε βίντεο

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί πραγματικά να τα κάνει όλα. Ο «αστέρας» των Λος Άντζελες Λέικερς πέτυχε ακόμη ένα τρομερό σουτ από πάρα, πάρα πολύ μακριά κατά τη διάρκεια χθεσινής (17/11) προπόνησης των Λος Άντζελες Λέικερς στο UCLA Health Training Center.

Ο Ντόντσιτς σήκωσε και τα δύο χέρια και φάνηκε να αποχωρεί από το γήπεδο αφού ευστόχησε, σε μία προσπάθεια που ακόμη και ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι, θα εκτιμούσε.

Μιλώντας για αυτό, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων «τρελάθηκαν», γράφοντας στα σχόλια ότι «ο τύπος σούταρε από άλλο ταχυδρομικό κώδικα».