Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα»

Οnsports Τeam

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς δεν έκρυψε την ανησυχία του και τον προβληματισμό του για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Έντονη είναι η ανησυχία των ανθρώπων στην ομάδα των Μπακς για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και αποχώρησε από τον αγώνα.

Η πρώτη εκτίμηση των Μπακς κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, με τον προπονητή της ομάδας να μην ήταν και τόσο αισιόδοξος.

«Δεν θα ξέρουμε τίποτε μέχρι αύριο (σ.σ. σήμερα). Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φαίνονται καλά τα πράγματα» είπε ο Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.