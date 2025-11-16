Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι
AP Photo/Morry Gash
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 09:02
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

Λούκα Ντόντσιτς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσαν μια τρομερή μάχη, με τον Σλοβένο να αναδεικνύεται νικητής, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη (119-95) επί των Μπακς.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς απουσίαζε σε ακόμα ένα ματς, αλλά ο «Luka Magic» ήταν και πάλι εκεί!

Ο Ντόντσιτς αναδείχθηκε νικητής σε μια «χορταστική» μάχη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος «γέμισε» κι αυτός τη στατιστική. Ο ηγέτης των Λέικερς μέτρησε 41 πόντους με 9/19 σουτ και 18/20 βολές, συν 9 ριμπάουντ κι 6 ασίστ, ενώ ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η διαφορά, βέβαια, ήταν ότι ο Σλοβένος είχαν άξιους συμπαραστάτες τους Όστιν Ριβς (25π., 8ασ., 6ριμπ.) και Ντιάντρε Έιτον (20π., 10ριμπ.), ενώ ο Giannis πήρε ελάχιστα από τους συμπαίκτες του.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 32 πόντοι
  • 8/14 δίποντα
  • 1/1 τρίποντο
  • 13/18 βολές
  • 10 ριμπάουντ
  • 5 ασίστ
  • 1 μπλοκ
  • 5 λάθη
  • 3 φάουλ
  • -12 στο +/-
  • σε 31:35

Οι Λέικερς έκαναν ένα επιμέρους 27-4 προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κι έφτασαν στην επικράτηση, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των Μπακς στο δεύτερο ημίχρονο.

Το Μιλγουόκι έπεσε στο 8-6, ενώ επόμενη υποχρέωση του είναι το ματς με το Κλίβελαντ, τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11 στις 02:00). Από την άλλη, η ομάδα του Λ.Α. ανέβηκε στο 10-4 και πλέον επιστρέφουν στη βάση τους, καθώς τα πέντε από τα επόμενα εξί ματς τους είναι εντός έδρας.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-30, 34-65, 72-92, 95-119
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 1, Γ. Αντετοκούνμπο 32 (10ριμπ., 5ασ.), Τέρνερ 3 (1τρ., 8ριμπ.), Γκριν 15 (5), Ρόλινς 10, Σιμς, Τρεντ 13 (3), Πόρτις 8 (2τρ., 6ριμπ.), Χάρις 6 (2), Άντονι (5ριμπ., 7ασ.), Τζάκσον, Κόφι 3 (1), Σίαρς 4, Θ. Αντετοκούνμπο
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ (Τζέι Τζέι Ρέντικ): Μπρ. Τζέιμς, ΛαΡέιβια 4 (6ριμπ.), Έιτον 20 (10ριμπ.), Ριβς 25 (5τρ., 6ριμπ., 8ασ.), Ντόντσιτς 41 (5τρ., 9ριμπ., 6ασ.), Κνεκτ 9 (1τρ., 6ριμπ.), Χέιζ 10 (6ριμπ.), Κλέμπερ 3 (1), Τιερό 4, Βάντερμπιλτ, Σμιθ 3 (1)

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11):

  • Μιλγουόκι - Λ.Α. Λέικερς 95-119
  • Μινεσότα - Ντένβερ 112-123
  • Σάρλοτ - Οκλαχόμα Σίτι 96-109
  • Ιντιάνα - Τορόντο 111-129
  • Κλίβελαντ - Μέμφις 108-100

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 8-4
  2. Τορόντο 8-5
  3. Φιλαδέλφεια 7-5
  4. Βοστώνη 6-7
  5. Μπρούκλιν 1-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 11-2
  2. Κλίβελαντ 9-5
  3. Μιλγουόκι 8-6
  4. Σικάγο 6-5
  5. Ιντιάνα 1-12

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ατλάντα 8-5
  2. Μαϊάμι 7-6
  3. Ορλάντο 7-6
  4. Σάρλοτ 4-9
  5. Ουάσινγκτον 1-11

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 13-1
  2. Ντένβερ 10-2
  3. Μινεσότα 8-5
  4. Πόρτλαντ 6-7
  5. Γιούτα 4-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 10-4
  2. Φίνιξ 8-5
  3. Γκόλντεν Στέιτ 8-6
  4. Λ.Α. Κλίπερς 4-8
  5. Σακραμέντο 3-10

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Χιούστον 8-3
  2. Σαν Αντόνιο 8-4
  3. Μέμφις 4-10
  4. Ντάλας 3-10
  5. Νέα Ορλεάνη 2-10

NBA: Μπακς - Λέικερς 95-119 | HL

Luka Dončić's 4th 40+ PT Game OF THE SEASON! | November 15, 2025

Highlights: Giannis Antetokounmpo Scores 32 Points vs. Lakers | 11.15.25



