Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ακόμα μοιράζει ασίστ ο «Greek Freak»! – 2-0 οι Μπακς στο NBA Cup
AP Photo/Morry Gash
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 08:50
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ακόμα μοιράζει ασίστ ο «Greek Freak»! – 2-0 οι Μπακς στο NBA Cup

Τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο NBA Cup πέτυχαν οι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μοιράζει 18 ασίστ!

Το Μιλγουόκι νίκησε στην παράταση τη Σάρλοτ με 147-134 (129-129κ.α.) κι έφτασε συνολικά στο 14-1 στην ιστορία του θεσμού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του στις ασίστ, μετρώντας 18, με το career-high του να είναι 20.

Ο «Greek Freak» αστόχησε στο τελευταίο σουτ της κανονικής διάρκειας, αλλά στην παράταση ήταν αυτός που «κλείδωσε» τη νίκη με κάρφωμα (έκανε το 137-131). Συνολικά, μέτρησε 25 πόντους, ενώ είχε κι 7 ασίστ.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 25 πόντοι
  • 12/17 δίποντα
  • 0/1 τρίποντο
  • 1/3 βολές
  • 7 ριμπάουντ
  • 18 ασίστ
  • 2 κλέψιματα
  • 1 μπλοκ
  • 7 λάθη
  • 3 φάουλ
  • σε 41 λεπτά

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 8-5 στη σεζόν, είναι οι Λέικερς, τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) στις 03:00. Οι Χόρνετς, είδαν τον rookie, Κον Κονίπολ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, αλλά δεν έφτανε με αποτέλεσμα να πέσουν στο 4-8.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-33, 61-69, 103-98, 129-129 (κ.α.), 147-134
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 29 (2τρ., 10ριμπ., 5ασ.), Αντετοκούνμπο 25 (18ασ., 7ριμπ.), Τέρνερ 18 (6), Γκριν 13 (2), Ρόλινς 20 (4τρ., 8ριμπ.), Σιμς 2, Τρεντ 8 (1), Άντονι 10 (1τρ., 5ασ.), Πόρτις 12 (2), Χάρις 10 (2), Σίαρς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τζάκσον.
ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Κονίπολ 32 (4), Μπρίτζες 32 (6τρ., 7ριμπ.), Ντιαμπάτε 15 (11ριμπ.), Τζέιμς 12 (2τρ., 7ριμπ., 5κλ.), Μπολ 16 (2τρ., 10ασ.), Μαν 9 (1τρ., 7ριμπ., 7ασ.), Σέξτον 14 (2), Ριβς, Πλάμλι 4, Κόνατον.

Giannis Antetokounmpo Was ON A MISSION vs Hornets | November 14, 2025

Milwaukee Bucks vs Charlotte Hornets - FULL GAME HIGHLIGHTS | November 14, 2025 NBA Cup



