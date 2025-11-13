NBA: «Τέλος» η σεζόν για τον Μπράντλεϊ Μπιλ

Onsports Team

Ο έμπειρος γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς, Μπράντλεϊ Μπιλ, διαγνώστηκε με κάταγμα στο αριστερό ισχίο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα, και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Μπιλ, ο οποίος επανέρχονταν μετά από χειρουργείο στο γόνατο κατά την offseason, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως μέσα σε 6 έως 9 μήνες.

Ο 32χρονος γκαρντ είχε αποκλειστεί από τον αγώνα της Δευτέρας κόντρα στους Ατλάντα Χοκς (105-102), στον οποίο επίσης δεν αγωνίστηκε ο σταρ Καουάι Λέοναρντ, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. Ο Μπιλ φέρεται να τραυματίστηκε στο ισχίο στον αγώνα με τους Φοίνιξ Σανς την περασμένη Πέμπτη, αλλά αγωνίστηκε κανονικά το Σάββατο στο εντός έδρας παιχνίδι με τους «Ηλιους», σκοράροντας 12 πόντους.

Οι Κλίπερς βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε σειρά πέντε ηττών, ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τους Νάγκετς την Τετάρτη.

Ο Μπιλ είχε υπογράψει με τους Κλίπερς τον Ιούλιο, μετά από τη λύση του συμβολαίου του από τους Σανς, και μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν είχε μέσους όρους καριέρας με 8,2 πόντους και 1,7 ασίστ σε έξι αγώνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η έβδομη συνεχόμενη σεζόν που ο Μπιλ θα αγωνιστεί σε 60 ή λιγότερους αγώνες.

Σε 14 σεζόν καριέρας με τους Ουίζαρντς (2012-23), Σανς (2023-25) και Κλίπερς, έχει μέσο όρο 21,4 πόντους, 4,0 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 807 αγώνες (758 ως βασικός).