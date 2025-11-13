Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/11) - Πού θα δείτε Ρεάλ-Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά

Οnsports Τeam

Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στην εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Από τα κανάλια της ίδιας συνδρομητικής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη «μάχη» της Αγγλίας με την Σερβία να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: