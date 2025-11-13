Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/11) - Πού θα δείτε Ρεάλ-Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (13/11).
Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στην εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ, με το πρώτο τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Από τα κανάλια της ίδιας συνδρομητικής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη «μάχη» της Αγγλίας με την Σερβία να ξεχωρίζει. Σέντρα στις 21:45 και μετάδοση από το Novasports Premier League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
- 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς - Σ. Μπολέλι/Α. Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025
- 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τέιλορ Φριτζ - Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025
- 19:00 Novasports Start Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 19:00 Novasports 2HD Αρμενία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 19:00 Novasports 1HD Νορβηγία – Εσθονία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βάσας – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026
- 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ - Μ. Γκρανογέρς/Χ. Σέµπαλος Nitto ATP Finals 2025
- 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Euroleague
- 21:00 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
- 21:00 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή
- 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ - Λορέντζο Μουζέτι Nitto ATP Finals 2025
- 21:30 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague
- 21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports Extra 2 Ανδόρρα – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports Extra 1 Μολδαβία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Euroleague
- 21:45 Novasports Start Παρί – Βαλένθια Euroleague
- 21:45 Novasports 3HD Ιρλανδία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 21:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό
- 21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
- 22:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague
- 23:45 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
- 23:45 Novasports 2HD UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή
- 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια