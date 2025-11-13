Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (13/11) - «Δεν το χάρηκε» ο Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 13 Νοεμβρίου 2025, 10:42
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (13/11) - «Δεν το χάρηκε» ο Ολυμπιακός

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (13/11).

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβαν στιγμάτισε την εύκολη νίκη 95-78 επί της Ζαλγκίρις. Ο Ολυμπιακός «Δεν το χάρηκε» αφού ο Αμερικάνος γκαρντ υπέστη νέα ρήξη Αχιλλείου, με αποτέλεσμα να μένει εκτός για περίπου 10 μήνες.

Από εκεί και πέρα, το πλάνο του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό περιλαμβάνει «Βοτανικό + πρωτάθλημα και μετά πώληση!», ενώ η ΑΕΚ έκανε «Και μπαμ με Γκρεγκ Μπράουν και μπουμ με ισοπέδωση της Ρίγα».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Το «ερυθρόλευκο» πλάνο για τον Μαροκινό
21 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Το «ερυθρόλευκο» πλάνο για τον Μαροκινό
BET
Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Ρεάλ-Παναθηναϊκός
58 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Ρεάλ-Παναθηναϊκός
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/11) - Πού θα δείτε Ρεάλ-Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/11) - Πού θα δείτε Ρεάλ-Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (13/11) - «Δεν το χάρηκε» ο Ολυμπιακός
2 ώρες πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Πέμπτης (13/11) - «Δεν το χάρηκε» ο Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved