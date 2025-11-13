NBA: Ήττα χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς, διέλυσε μόνος του τους Κλίπερς ο Γιόκιτς

AP Photo/Chris Carlson

Onsports Team

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αγωνίστηκαν οι Μπακς κόντρα στους Χόρνετς, με αποτέλεσμα το «συγκρότημα» της Σάρλοτ να παίρνει τη νίκη 111-100. Σαρωτικός ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, τελειώνοντας με 55 πόντους στση νίκη των Νάγκετς 130-116 επί των Κλίπερς.

Σε παράσταση για έναν… ρόλο μετέτρεψαν την αναμέτρηση με τους Μπακς οι Χόρνετς. Η ομάδα της Σάρλοτ μπήκε από την αρχή καλύτερα στο παιχνίδι, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στα «Ελάφια» με αποτέλεσμα να πάρουν μία εύκολη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίαζε από το παιχνίδι, με τον Ράιαν Ρόλινς να είναι ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους και ο Μάιλς Τέρνερ να προσθέτει 21 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 4:10 και είχε 2 πόντους και 2 τάπες.

Απολαυστικός ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς στη νίκη 130-116 των Νάγκετς επί των Κλίπερς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 55 πόντους, έχοντας ακόμα 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Γκόρντον να προσθέτει 18 πόντους.

Για την ομάδα του Λος Άντζελες, ο Χάρντεν ήταν ο πρώτος σκόρερ, έχοντας 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ζούμπατς σημείωσε 18 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σαρλότ Χόρνετς - Μιλγουόκι Μπακς 111-100

Ντιτρόιτ Πίστονς - Σικάγο Μπουλς 124-113

Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ 107-124

Μπόστον Σέλτικς - Μέμφις Γκρίζλις 131-95

Μαϊάμι Χιτ - Κλίβελαντ Καβαλίερς 116-130

Χιούστον Ρόκετς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 135-112

Νιου Όρλινς Πέλικανς - Πόρτλαντ Τρέι Μπλέιζερς 117-125

Σαν Αντόνιο Σπερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-125

Ντάλας Μάβερικς - Φοίνιξ Σανς 114-123

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Λος Άντζελες Λέικερς 121-92

Σακραμέντο Κινγκς - Ατλάντα Χοκς 100-133

Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντένβερ Νάγκετς 116-130