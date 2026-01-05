Ομάδες

Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις, ατομικό για τρεις
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 14:45
SUPER LEAGUE

Έμφαση σε φυσική κατάσταση και ανάπτυξη παιχνιδιού από τον Μπενίτεθ στην σημερινή προπόνηση. Ατομικό πρόγραμμα για Κυριακόπουλο, Πάντοβιτς και Κοντούρη, θεραπεία ο Ντέσερς. 

Οι «πράσινοι» είχαν σήμερα το πρωί δίωρη προπόνηση στο Κορωπί, με το βάρος να πέφτει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει και πάλι αρκετά ονόματα στο απουσιολόγιο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα διήρκησε δύο ώρες. Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Η δεύτερη ώρα είχε μόνο μπάλα με έμφαση στην ανάπτυξη παιχνιδιού, αλλά και ασκήσεις με τελειώματα. Ατομικό ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κοντούρης ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς».

 



