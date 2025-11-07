Γιάννης Αντετοκούνμπο: «EuroLeague ή Κίνα αν φύγω από το NBA»

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε πως θέλει να αγωνίζεται για όσο ακόμα μπορεί στο NBA, αλλά επανέλαβε πως η ιδέα επιστροφής στην Ευρώπη υπάρχει πάντα στο μυαλό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ και δείχνει πως είναι ικανός να κάνει μια ακόμα εκπληκτική χρονιά και να διεκδικήσει έναν ακόμα τίτλο.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του σε ισπανικό Μέσο αναφέρθηκε ξανά στο μέλλον του και στον στόχο που έχει, χωρίς να κλείνει την πόρτα στην Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Mundo Deportivo»:

«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Θα ήθελα να παίξω είτε στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Εuroleague.

Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου. Όταν έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία, μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα.

Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ, μπορείς να παίξεις παντού. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να παίξω όσα χρόνια μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν μπορώ, θα το σκεφτώ σίγουρα να παίξω στην Εuroleague. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα... Ή να παίξω στην Κίνα».