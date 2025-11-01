NBA: Τρομερός Ντόντσιτς, ασταμάτητοι Μπουλς - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (01/11)

AP Foto/Brandon Dill

Onsports Team

Ο Λούκα Ντόντσιτς με ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη, ενώ οι Μπουλς πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημα των τελευταίων 29 ετών στο NBA!

Με οκτώ αναμετρήσεις στο πλαίσιο του ΝΒΑ Cup συνεχίστηκε η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε στη δράση και συνέχισε από εκεί που έμεινε, οδηγώντας στους Λέικερς στη νίκη (117-112) επί των Γκρίζλις στο Μέμφις. Ο «Luka Magic», ο οποίος απουσίασε στα τρία προηγούμενα ματς, σημείωσε 44 πόντους με 14/27 σουτ, συν 12 ριμπάουντ κι 6 ασίστ!

Ο Τζος Γκίντεϊ έκανε career-high, σκοράροντας 32 πόντους κι οι Μπουλς επικράτησαν 135-125 των Νικς. Οι «Ταύροι» έφτασαν στο 5-0, πραγματοποιώντας το καλύτερο τους ξεκίνημα, μετά τη σεζόν 1996/97!

Με πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους, οι Σέλτικς λύγισαν 109-108 τους Σίξερς, σε ένα συγκλονιστικό ματς.

Οι Κλίπερς νίκησαν 126-124 τους Πέλικανς, με buzzer beater του Καουάι Λέοναρντ, ενώ οι Μπλέιζερς επέστρεψαν από το -10 στην τέταρτη περίοδο, για να νικήσουν 109-107 τους Νάγκετς, με δύο βολές του Τζέραμι Γκραντ στο φινάλε.

Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (01/11):