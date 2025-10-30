Σοκ στο ΝΒΑ: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα γεννητικά όργανα ο Νίκολα Τόπιτς

Onsports Team

Ο 20χρονος Σέρβος γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεκίνησε ήδη χημειοθεραπείες όπως ενημέρωσε ο GM των πρωταθλητών του ΝΒΑ.

Ο GM των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σαμ Πρέστι, έκανε μια ανακοίνωση που σόκαρε τους πάντες στο ΝΒΑ. Όπως γνωστοποίησε ο Νίκολα Τόπιτς διαγνώστηκε με καρκίνο στα γεννητικά όργανα. Μόλις στα 20 του χρόνια και ένα χρόνο μετά τη μεγαλύτερη χαρά του, όταν και επιλέχτηκε στο Νο12 του draft.

Έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες και το θετικό είναι πως οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση του Σέρβου που πριν το ΝΒΑ αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

«Η μόνη μας προσδοκία από αυτόν είναι να επικεντρωθεί σε αυτό. Αυτή είναι η πιο σημαντική προτεραιότητά του. Θα επιστρέψει στο μπάσκετ όταν μπορέσει. Έχει την απόλυτη υποστήριξη, ενθάρρυνση και αγάπη μας», είπε ο Πρέστι και συνέχισε:

«Ο Τόπιτς είναι πραγματικά ένας αξιόλογος τύπος, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν αυτό. Εξαιρετικά ώριμος και ψύχραιμος».

Ο νεαρός είχε υποβληθεί σε επέμβαση στους όρχεις στις αρχές Οκτωβρίου. Υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 1-1,5 μήνα.