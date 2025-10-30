Ομάδες

Δημοσιογράφος του NBC ευχαρίστησε στα ελληνικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Δείτε video
Onsports Team 30 Οκτωβρίου 2025, 10:11
NBA

Δημοσιογράφος του NBC ευχαρίστησε στα ελληνικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Δείτε video

Ρεπόρτερ του καναλιού που μεταδίδει ξανά αγώνες του ΝΒΑ, μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ο «Greek Freak» μετά το ματς με τους Νικς, του είπε «ευχαριστώ».

Με μια ακόμη εκπληκτική εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Νικς. Στο ντέρμπι της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, ανάμεσα σε δύο ομάδες που θεωρούνται απ’ τα φαβορί για την κορυφή της περιφέρειας.

Ο «Greek Freak» κλήθηκε να κάνει δηλώσεις μετά την αναμέτρηση στη ρεπόρτερ του NBC. Απάντησε στις ερωτήσεις που του έγιναν για το ματς και την δική του προσπάθεια.

Μόλις ολοκλήρωσε ο διεθνής σούπερ σταρ, η δημοσιογράφος του είπε «ευχαριστώ» στα ελληνικό. Δυσκολεύτηκε με το «χ» που το είπε «κ», λέγοντας «ευκαριστώ», αλλά η προσπάθεια μετράει.

Ο Γιάννης δεν ξαφνιάστηκε και της είπε στα ελληνικά: «Παρακαλώ». Δείτε το video:



