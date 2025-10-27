Ομάδες

Αφηνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο! Μετά το μετάλλιο, θέλει κι άλλο δαχτυλίδι - Βίντεο
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 23:07
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη νέα σεζόν του NBA και ήδη πήρε το πρώτο βραβείο της σεζόν!

Το πρώτο βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ κατέληξε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξαργύρωσε την εντυπωσιακή εκκίνησή του στο εφετινό πρωτάθλημα.

Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, μετά από ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, κατά το οποίο κατέκτησε με την Εθνική Ελλάδας το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση (Eurobasket), είναι σε τρομερή κατάσταση και δείχνει πως είναι ακόμα πεινασμένος για νέες επιτυχίες.

Και συγκεκριμένα για την κατάκτηση ενός ακόμα δαχτυλιδιού στο NBA! Ο Greek Freak έχει οδηγήσει τα «Ελάφια» σε ρεκόρ 2-1 κατά την πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν, έχοντας ο ίδιος εκπληκτικά στατιστικά απέναντι σε Ουίζαρντς, Ράπτορς και Καβαλίερς.

 

Συγκεκριμένα μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα κατά μέσο όρο!

Μάλιστα, τα ποσοστά του Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικά εντός παιδιάς, σουτάροντας με 69% στα δίποντα και 67% στα τρίποντα (!), με το μοναδικό «πρόβλημα» να παραμένει το ποσοστό του από τη γραμμή των ελεύθερων βολών (63%).

 

Από την άλλη, οι Σπερς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν αήττητοι σε τρεις αγώνες, με το «φαινόμενο» Βίκτορ Γουεμπανιαμά να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, έχοντας μέσο όρο 33,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ ανά αγώνα και να κερδίζει με τη σειρά του το βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στην Δυτική Περιφέρεια του ΝΒΑ.



