Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: «Λύγισαν» οι Μπακς παρά την 40άρα του Αντετοκούνμπο
AP Photo/David Dermer
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 09:22
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

NBA: «Λύγισαν» οι Μπακς παρά την 40άρα του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εμφάνιση MVP, άγγιξε το triple double αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν 118-113 από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, κατέβασε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίτ, ενώ ακόμα είχε 2 κλεψίματα και άλλες τόσες τάπες σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Ωστόσο, οι Μπακς δεν κατάφεραν να «αλώσουν» το Κλίβελαντ, αφού οι «Ιππότες» έφτασαν στην ανατροπή, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σκοράρει κρίσιμα καλάθια. Ο άσος των Καβαλίερς είχε 24 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ σημείωσε 23 πόντους, έχοντας ακόμα 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μπρούκλιν Νετς 118-107

 

Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπόστον Σέλτικς 119-113

 

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς 118-113

 

Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-107

 

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-139

 

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ιντιάνα Πέισερς 114-110

 

Ντάλας Μάβερικς - Τορόντο Ράπτορς 139-129

 

Λος Άντζελες Κλίπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 114-107

 

Σακραμέντο Κινγκς - Λος Άντζελες Λέικερς 120-127



Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10)
12 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10)
NBA
NBA: «Λύγισαν» οι Μπακς παρά την 40άρα του Αντετοκούνμπο
1 ώρα πριν NBA: «Λύγισαν» οι Μπακς παρά την 40άρα του Αντετοκούνμπο
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/10) - Φονικό δίδυμο και El Profesor
2 ώρες πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/10) - Φονικό δίδυμο και El Profesor
SUPER LEAGUE
Έξαλλος ο Μπέος μετά το ΠΑΟΚ – Βόλος: «Ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου»
3 ώρες πριν Έξαλλος ο Μπέος μετά το ΠΑΟΚ – Βόλος: «Ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved