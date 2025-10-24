Μπλεγμένος και ο Κέβιν Γκαρνέτ στην υπόθεση που συγκλονίζει το ΝΒΑ

Onsports Team

Με χιονοστιβάδα μοιάζουν πλέον τα νέα που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αναφορικά με το πολύ σοβαρό θέμα του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού στο οποίο εμπλέκονται άνθρωποι του ΝΒΑ και οικογένειες της μαφίας.

Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, μάλιστα, εμπλέκουν και τον Κέβιν Γκαρνέτ! Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ όπως τονίζεται, φέρεται να έχει συμμετάσχει σε παράνομη λέσχη πόκερ. Με το κύκλωμα που εμπλέκεται στον παράνομο τζόγο να περιλαμβάνει κι άλλα ονόματα που ακόμη δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Στην περίπτωση του Κέβιν Γκαρνέτ, οι έρευνες που διεξάγει τα τελευταία χρόνια το FBI, τον έχουν εντοπίσει να έχει εμπλακεί σε παράνομες λέσχες πόκερ, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό ήταν ως οργανωτής ή ως παίκτης.