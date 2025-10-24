«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»

Οnsports Τeam

Τα σκάνδαλα στοιχηματισμού μπορεί να αυξηθούν, καθώς οι περιορισμοί στα τυχερά παιχνίδια χαλαρώνουν ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με τους ερευνητές

Σε αναταραχή βρίσκεται η παγκόσμια αθλητική κοινότητα μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που συγκλονίζει τον «μαγικό κόσμο» του NBA, που ήλθε στην επιφάνεια την Πέμπτη (23/10) και αφορά υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και διασυνδέσεων με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι ερευνητές στέλνουν σαφές μήνυμα: Ετοιμαστείτε για περισσότερα σκάνδαλα στοιχηματισμού στον αθλητισμό.

Την Πέμπτη, το FBI συνέλαβε δύο ενεργά μέλη του NBA –τον παίκτη των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζιέρ και τον προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς– στο πλαίσιο μακροχρόνιας έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό και σχήματα πόκερ. Η κατηγορία του Μπίλαπς δεν σχετιζόταν με το μπάσκετ. Ο πρώην παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς κατηγορήθηκε επίσης.

«Ο Τέρι δεν είναι τζογαδόρος, αλλά δεν φοβάται και ανυπομονεί να κερδίσει αυτήν τη μάχη», τόνισε ο δικηγόρος του Ροζιέρ.

Τα σκάνδαλα στοιχηματισμού στον αθλητισμό υπάρχουν εδώ και περισσότερα από έναν αιώνα, αλλά οι ερευνητές εκτιμούν ότι μπορεί να γίνουν συχνότερα αν οι περιορισμοί στα τυχερά παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να χαλαρώνουν.

«Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου και το αναπόφευκτο αποτέλεσμα όταν νομιμοποιείς ανεξέλεγκτα τον στοιχηματισμό στον αθλητισμό», σημείωσε η Λία Νάουερ, διευθύντρια του Center for Gambling Studies του Rutgers, όπως μεταδίδει το Business Insider.

Τον επόμενο μήνα, θα υπάρξει ένα ακόμη βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς το κολλεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, το NCAA, θα άρει τον περιορισμό στους φοιτητές – αθλητές που τους απαγόρευε να στοιχηματίζουν σε επαγγελματικά αθλήματα.

«Όσο πιο προσβάσιμο και αποδεκτό γίνεται το στοίχημα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν στην πράξη», προσέθεσε η Νάουερ.

Η Νάουερ είπε ότι ο υψηλού κινδύνου εθισμός στα τυχερά παιχνίδια ήταν τρεις φορές πιο συχνός σε περιοχές όπου ο στοιχηματισμός στον αθλητισμό ήταν νόμιμος, σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο περίπου 2%, επικαλούμενη έρευνα για το Νιού Τζέρσεϊ που διεξήχθη από την ίδια και τους συνεργάτες της και δημοσιεύτηκε το 2023.

Ο στοιχηματισμός στον αθλητισμό άρχισε να αυξάνεται σε επίπεδο πολιτειών μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών το 2018, που έκρινε αντισυνταγματική την εθνική απαγόρευση στα τυχερά παιχνίδια στον αθλητισμό. Υπήρξαν έκτοτε αρκετά σκάνδαλα υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων και η ισόβια απαγόρευση του πρώην παίκτη του NBA, Τζοντέι Πόρτερ, από το πρωτάθλημα το 2024.

Οι «εύκολοι στόχοι» και τα prop bets

Οι νέοι –ιδίως οι άνδρες– είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια. Οι ερευνητές του Rutgers διαπίστωσαν ότι το 19% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών είχαν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν πρόβλημα εθισμού στον τζόγο.

Οι φοιτητές – αθλητές, που σύντομα θα μπορούν να στοιχηματίζουν σε επαγγελματικά αθλήματα, ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. (Η NCAA απαγόρευσε πέρυσι τρεις παίκτες κολλεγιακού μπάσκετ λόγω στοιχηματισμού και ερευνά ακόμη 13 πρώην αθλητές).

«Μόλις οι άνθρωποι αρχίσουν να αναπτύσσουν προβλήματα, στοιχηματίζουν σε οτιδήποτε», συμπλήρωσε η Νάουερ, ενώ, υποστήριξε ότι ορισμένοι φοιτητές – αθλητές θα δελεαστούν να στοιχηματίσουν σε αυτό που γνωρίζουν καλύτερα: Τα κολλεγιακά αθλήματα.

Αν οι φοιτητές – αθλητές εθιστούν στον στοιχηματισμό στα επαγγελματικά αθλήματα και στη συνέχεια φτάσουν στα μεγάλα πρωταθλήματα, μπορεί να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν στα αθλήματά τους, αν και αυτό θα παραβίαζε τους εσωτερικούς κανονισμούς των πρωταθλημάτων.

Δεν είναι μυστικό ότι οι εταιρείες στοιχηματισμού στοχεύουν άνδρες πανεπιστημιακής ηλικίας, σύμφωνα με τον Σέιν Κράους, αναπληρωτή καθηγητή ψυχολογίας στο University of Nevada, Las Vegas και διευθυντή του Behavioral Addictions Lab.

«Κοιτάξτε το είδος των διαφημίσεων, σε ποιους τις στέλνουν. Δεν τις στέλνουν στη γιαγιά και τον παππού, στα 80 τους χρόνια», επεσήμανε ακόμη.

Άλλο ένα ζήτημα είναι η αυξημένη δημοτικότητα των prop bets, όπου οι παίκτες μπορούν να φτιάξουν στοιχήματα που αφορούν συγκεκριμένους αθλητές, κάτι που οι αθλητές μπορούν να επηρεάσουν ευκολότερα από το συνολικό αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Μόλις αναπτυχθεί εθισμός στα τυχερά παιχνίδια, οι τοκογλύφοι ή άτομα του οργανωμένου εγκλήματος μπορούν να βρεθούν στην «καρδιά» του παιχνιδιού. Για τους φοιτητές – αθλητές, υπάρχουν επίσης πειρασμοί που φαίνονται λιγότερο ύποπτοι αλλά μπορούν να οδηγήσουν εξίσου σε σκάνδαλο, όπως τη συνθήκη να βάζουν φίλους να στοιχηματίζουν εκ μέρους τους, προκειμένου να παρακάμπτουν τους κανόνες.

«Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί απολύτως», είπε η Νάουερ για τον τρόπο με τον οποίο ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια μπορεί να εξελιχθεί σε σκάνδαλο στοιχηματισμού στον αθλητισμό. «Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο δυστύχημα», ολοκλήρωσε με νόημα.