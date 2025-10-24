Ομάδες

To NBA «τελείωσε» τους Μπίλαπς και Ροζίερ μετά τη σύλληψή τους
Onsports Team 24 Οκτωβρίου 2025, 06:22
NBA

To NBA «τελείωσε» τους Μπίλαπς και Ροζίερ μετά τη σύλληψή τους

Εκτός λίγκας τέθηκαν Τσόνσι Μπίλαπς και Τέρι Ροζίερ, μετά τις συλλήψεις τους για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού – Ο Τιάγκο Σπλίτερ αναλαμβάνει τους Μπλέιζερς.

Το ΝΒΑ βρίσκεται σε σοκ μετά τις συλλήψεις για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού από το FBI. Ειδικά αυτές των Τσόνσι Μπίλαπς και Τέρι Ροζίερ. Ο προπονητής του Πόρτλαντ και ο γκαρντ του Μαϊάμι, ουσιαστικά μετά την εξέλιξη αυτή τέθηκαν εκτός λίγκας.

Το ΝΒΑ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ενημερώνοντας πως οι δύο συλληφθέντες δεν είναι πλέον μέλη του μεγαλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη. Παράλληλα τονίζεται πως υπάρχει συνεργασία με τις Αρχές για τη συνέχιση των ερευνών.

Τη θέση του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, αναλαμβάνει ο Τιάγκο Σπλίτερ. Ο Βραζιλιάνος που την περασμένη σεζόν ήταν προπονητής στην Euroleague με την Παρί, αντικαθιστά τον Μπίλαπς.

 



