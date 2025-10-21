Μαρκ Τέιτουμ για το NBA Europe: «Μιλάμε και με ελληνικές ομάδες»

Onsports Team

Ο Μαρκ Τέιτουμ έδωσε συνέντευξη σε διεθνή μέσα, μιλώντας και για το NBA Europe.

Ο αντιπρόεδρος της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη ανέφερε πως όλες οι ομάδες της Ευρώπης μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το «οικοσύστημα» και δήλωσε πως το ΝΒΑ θα συνεχίζει να συνεργάζεται με την Euroleague και την FIBA για να βρεθεί μία λύση.

Επίσης, τόνισε πως υπάρχουν και επαφές με ομάδες από την Ελλάδα, χωρίς όμως να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το NBA Europe: «Πιστεύουμε πως υπάρχει χώρος για κάθε κλαμπ της Ευρώπης στο "οικοσύστημά" μας, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Euroleague και την FIBA και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να προσφέρουμε κάτι καλό στον κόσμο».

Για συμμετοχή ομάδων από το Ισραήλ και την Μέση Ανατολή: «Για την πρώτη φάση, το πλάνο μας είναι ομάδες από Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, ίσως Τουρκία και ίσως Ελλάδα. Αλλά θα υπάρχουν μερικές ανοιχτές θέσεις στο "οικοσύστημα", οπότε στα πρώιμα στάδια θα μπορούν να προκριθούν».

Για τις ελληνικές ομάδες: «Μιλάμε με πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, αλλά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».