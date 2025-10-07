Ομάδες

Λεμπρόν Τζέιμς: Τρόλαρε όλον τον πλανήτη - Η ανακοίνωση του «Βασιλιά» δεν είναι αυτό που περίμενες!
Οnsports Τeam 07 Οκτωβρίου 2025, 18:33
NBA

Λεμπρόν Τζέιμς: Τρόλαρε όλον τον πλανήτη - Η ανακοίνωση του «Βασιλιά» δεν είναι αυτό που περίμενες!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε «την απόφαση όλων των αποφάσεων», αλλά δεν ήταν αυτό που όλοι περίμεναν.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε ανάρτησή του στα social media την Δευτέρα (6/10) έκανε γνωστό πως σήμερα (7/10) θα έπαιρνε την δεύτερη μεγάλη απόφαση της καριέρας του, την οποία χαρακτήρισε «απόφαση όλων των αποφάσεων».

Κάπως έτσι, σκόρπισε τον πανικό σε όλον τον μπασκετικό πλανήτη, με τις φήμες για απόσυρσή του να δίνουν και να παίρνουν.

Τελικά, ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ δεν θα αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Ή τουλάχιστον δεν το ανακοίνωσε ακόμα...

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy και παρουσίασε το Hennessy V.S.O.P Limited Editison by LeBron James, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025.

Ένα διαφημιστικό κόλπο του «Βασιλιά», το οποίο δεν άρεσε σε πολλούς...



