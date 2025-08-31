Αντετοκούνμπο: Επιστροφή στο Μιλγουόκι για τον Θανάση- «Μένει και ο Γιάννης στους Μπακς»

Onsports Team

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέγραψε εγγυημένο συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης δεν θα πάει... πουθενά!

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τους Μπακς και στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Επέστρεψα».

Την είδηση αναδημοσίευσε και η ομάδα του Μιλγουόκι, που είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με τον Θανάση Αντετοκούνμπο το 2019 και έφτασε μέχρι το 2024.

Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν, όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Όπως προσθέτει, αυτή η κίνηση σημαίνει πως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στους Μπακς, βάζοντας τέλος προς το παρόν στα σενάρια ανταλλαγής του.

Υπενθυμίζεται πως ο Θανάσης υπέστη πριν έναν χρόνο ρήξη αχιλλείου τένοντα και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, μένοντας έτσι εκτός δράσης για περίπου 15 μήνες. Πλέον και με την επιστροφή του στην Εθνική στο Eurobasket, κέρδισε ξανά μία θέση στους Μπακς.

Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Ο Έλληνας φόργουορντ ανεβάζει στροφές από τη στιγμή που πήρε τη θέση του Νεοκλή Αβδάλα στο ρόστερ της “γαλανόλευκης”, αφού μετράει 3.3 πόντους (28.6% στα δίποντα, 75% στα τρίποντα) με 2.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά 14.9′ κατά μέσο όρο στο EuroBasket 2025 μέχρι την 3η αγωνιστική.