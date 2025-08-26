Αποκαλύφθηκαν οι καλύτεροι παίκτες του NBA 2K26 – Η θέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οnsports Τeam

Δείτε τα ratings των δέκα καλύτερων παικτών στο NBA 2K26

Η 2K αποκάλυψε τους παίκτες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο επερχόμενο παιχνίδι, NBA 2K26.

Η εταιρεία αποκαλύπτει τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του franchise μερικές εβδομάδες πριν από την επίσημη κυκλοφορία νέου NBA 2K.

Βλέπουμε πολλά και γνωστά πρόσωπα να έχουν την ίδια βαθμολογία, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κρατά το 98 και φυσικά στην πρώτη θέση. Ο Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ (πρωταθλητής με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, βρίσκεται και στο εξώφυλλο της απλής έκδοσης) είναι δεύτερος με επίσης 98, ενώ, την τριάδα κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 97.

Οι δέκα κορυφαίοι παίκτες στο NBA 2K26:

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς): 98 OVR.

Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ): 98 OVR.

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς): 97 OVR.

Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς): 95 OVR.

Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς): 95 OVR.

Στέφεν Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς): 95 OVR.

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς): 94 OVR.

Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς): 94 OVR.

Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς): 94 OVR.

Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς): 93 OVR.

Το NBA 2K26 αναμένεται να κυκλοφορήσει την 9η Σεπτεμβρίου σε κονσόλες και PC, φέρνοντας νέο περιεχόμενο, με ανανεωμένα τα MyTeam, MyCareer κ.ά.

Όσοι έχουν κάνει ή έχουν πρόθεση να κάνουν προπαραγγελία το παιχνίδι, θα αποκτήσουν δωρεάν 10.000 Virtual Currency, ενώ, όσοι αγοράσουν τις εκδόσεις Superstar Edition ή Leave No Doubt Edition, θα έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι μία εβδομάδα νωρίτερα.