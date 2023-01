NBA: Η εξήγηση Μπούντενχολζερ για τη νέα απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Παρά το γεγονός ότι προπονήθηκε την Πέμπτη (19/01) στο Μιλγουόκι και συμμετείχε σε μια ελαφριά προπόνηση την Παρασκευή (20/01), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να αγωνιστεί για τους Μπακς.

Αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο ματς που ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν βρίσκεται στην αποστολή των «Ελαφιών». Μάλιστα, ο διεθνής άσος έστειλε μήνυμα στο Twitter, γράφοντας «Στο επόμενο», κάτι που έχει κάνει και σε προηγούμενες ήττες της ομάδας από το Μιλγουόκι.

On to the next one pic.twitter.com/1h1vhEARVm