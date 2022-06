NBA: Έκπληξη από Γκόραν Ντράγκιτς - Εκεί συνεχίζει την καριέρα του (video)

Δεδομένη θεωρείται η αποχώρηση του Γκόραν Ντράγκιτς από τους Μπρούκλιν Νετς, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ντάγκιτς βρίσκεται στα τελευταία μπασκετικά του βήματα και αναζητά την ομάδα που θα του δώσει έναν καλό επίλογο, μιας μεγάλης καριέρας.

Έτσι, όλα δείχνουν πως οι Ντάλας Μάβερικς θα του προσφέρουν ένα συμβόλαιο για τη νέα σεζόν και θα αγωνιστεί στο πλάι του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος τον θαυμάζει και τον σέβεται για όσα έχει προσφέρει στη χώρα τους.

Nets guard and unrestricted free agent Goran Dragic plans to sign with the Dallas Mavericks when free agency begins on Friday, per league source. pic.twitter.com/hj7cV25xzT