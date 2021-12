NBA: Σπάει τα ρεκόρ ο Κάρι - Η νέα σπουδαία επίδοση

Στον αγώνα που έγινε τα ξημερώματα με τους Σέλτικς έφτασε στα 150 τρίποντα σε 28 παιχνίδια καταφέρνοντας να φτάσει τον αριθμό αυτό, πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο παίκτη στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Με αντίπαλους τους Σέλτικς ο Κάρι τελείωσε το ματς με 30 πόντους και 5 τρίποντα.

Stephen Curry made his 150th 3-PT FG of the season in his 28th game.



That's the fastest any player has reached 150 3-pointers in a season in NBA history. pic.twitter.com/r8d9aG6d6q