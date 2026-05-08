Χάποελ Τελ Αβίβ: Εκτοξεύεται το μπάτζετ κατά 30% – Τι ισχύει με Ιτούδη και το ρόστερ της νέας σεζόν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση της Χάποελ και ο ιδιοκτήτης Όφερ Γιανάι έχει πάρει την απόφαση η ομάδα από τη νέα σεζόν να έχει ποιότητα και βάθος στον πάγκο, εγκαταλείποντας το φετινό μοντέλο που ουσιαστικά παρέπεμπε σε δύο διαφορετικά σύνολα.

Συγκεκριμένα στοχεύουν στην αύξηση του συνολικού μπάτζετ κατά 30% κάτι που σημαίνει πως ο συνολικός προϋπολογισμός του συλλόγου (έξοδα λειτουργίας και αγωνιστικό) αναμένεται να εκτοξευθεί από τα 58,5 εκατομμύρια ευρώ στα 76 εκατομμύρια.

Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 25 εκατομμύρια ευρώ (από 20 εκατ. φέτος), νούμερο που φέρνει τη Χάποελ πολύ κοντά στα οικονομικά μεγέθη των δύο «αιωνίων».

Σχετικά με την τεχνική ηγεσία, το ρεπορτάζ των ισραηλινών αναφέρει πως ο Δημήτρης Ιτούδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα παραμείνει στον πάγκο για να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Στην ομάδα θα παραμείνουν επίσης οι Ντάνιελ Οτούρου και Ις Ουέινράιτ που έχουν ήδη συμφωνήσει για την ανανέωση των συμβολαίων τους, καθώς επίσης και οι Ελάιζα Μπράιαντ, Αντόνιο Μπλέικνι, Κόλιν Μάλκολμ, Τάι Οντιάσε.

Ωστόσο, αβέβαιο παραμένει το μέλλον των Βασίλιε Μίτσιτς (παρά το συμβόλαιο έως το 2028), Κρις Τζόουνς, Τζόναθαν Μότλεϊ, Λέβι Ράντολφ, Γιαμ Μάνταρ και Οζ Μπλέιζερ, για καθέναν από τους οποίους υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα.