EuroLeague: «Ενδιαφέρον της Αρμάνι για τον Ντουέιν Ουάσιγκτον»

Την περίπτωση του Ντουέιν Ουάσιγκτον από την Παρτιζάν «τσεκάρει» η Αρμάνι Μιλάνο ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τον αξιόπιστο Αλεσάντρο Μάγκι, η ιταλική ομάδα βλέπει στο πρόσωπο του Ουάσιγκτον τον ιδανικό αντικαταστάτη σε περίπτωση που αποχωρήσει το καλοκαίρι ο Αρμόνι Μπρούκς.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Παρτιζάν ο Ουάσιγκτον είχε κατά μέσο όρο 14.9 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ σε 23 συμμετοχές στην EuroLeague.