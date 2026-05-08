· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

EuroLeague: «Ενδιαφέρον της Αρμάνι για τον Ντουέιν Ουάσιγκτον»

Για ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο για τον Ντουέιν Ουάσιγκτον της Παρτιζάν κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ιταλία. 

Την περίπτωση του Ντουέιν Ουάσιγκτον από την Παρτιζάν «τσεκάρει» η Αρμάνι Μιλάνο ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τον αξιόπιστο Αλεσάντρο Μάγκι, η ιταλική ομάδα βλέπει στο πρόσωπο του Ουάσιγκτον τον ιδανικό αντικαταστάτη σε περίπτωση που αποχωρήσει το καλοκαίρι ο Αρμόνι Μπρούκς.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Παρτιζάν ο Ουάσιγκτον είχε κατά μέσο όρο 14.9 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ σε 23 συμμετοχές στην EuroLeague.

