Δεν έχει τέλος η κόντρα Γιανάι-Ταβάρες: «Η ομάδα σου παίζει καλύτερα χωρίς εσένα»

Απίστευτο σκηνικό στη Euroleague με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ να έχει δημόσια κόντρα με τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ένταση στα playoffs της Euroleague είναι κάτι το συνηθισμένο, αλλά η κόντρα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της σειράς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.

Από τη μία ο πρόεδρος της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι και από την άλλη ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες ο οποίος λόγω του τραυματισμού του δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και η συμμετοχή του στο Final-4 είναι αμφίβολη.

Ο Αφρικανός ψηλός, με το που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η «Βασίλισσα» κόντρα στους Ισραηλινούς, έστειλε ένα διαδικτυακό μήνυμα στον Οφέρ Γιανάι. «Πήγαινε σπίτι σου», του έγραψε, διότι ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε τονίσει νωρίτερα πως «δεν είναι καλή ιδέα να κάνει check out νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όταν αντίπαλός σου είναι η Χάποελ».

Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή… Ο Γιανάι δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη και σήκωσε το γάντι, απαντώντας στον Ταβάρες. «Περίμενα καλύτερος τρόπους από κάποιον που μεγάλωσε στο Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά ειλικρινά, Έντι, νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτείς καλά το ότι η ομάδα σου έπαιξε καλύτερα χωρίς εσένα στη σύνθεσή της» είπε δεικτικά ο Οφέρ Γιανάι και πλέον άπαντες είναι εν αναμονή της νέας απάντησης του ψηλού των Μαδριλένων.

