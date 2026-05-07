Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

Η «βασίλισσα» επικράτησε στη Βουλγαρία κόντρα στην ομάδα του Τελ Αβίβ με 87-81 και εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Final Four – Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό AKTOR ή Βαλένθια. 

Αυτή τη φορά η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι Ισπανοί φιλοξενήθηκαν στο Μόντεβγκραντ από την Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 4 της σειράς. Η ομάδα του Σκαριόλο ήταν καλύτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς και έφτασε δίκαια στη νίκη με 87-81.

Αυτό το αποτέλεσμα έδωσε την 3η νίκη στους «μερένχες». Τελειώνοντας τη σειρά με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι τερματίζουν κάπου εδώ τη φετινή τους πορεία στην Euroleague. Η Ρεάλ φυσικά συνεχίζει, «κλείνοντας» θέση στο Final Four της Αθήνας και του Telekom Center Athens. Το 15ο της λαμπρής ιστορίας της.

Οι Μαδριλένοι στον ημιτελικό του μεγάλου ραντεβού, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια. Έτσι, μετά τον Ολυμπιακό, έγιναν η δεύτερη ομάδα που εξασφαλίζει συμμετοχή στο Final Four, επιστρέφοντας σε αυτό μετά την περυσινή απουσία.

Παρά την απουσία του Ταβάρες σε ακόμη ένα ματς, η Ρεάλ δεν αστειευόταν. Πήρε το προβάδισμα από την αρχή του ματς και είχε τον έλεγχο. Ακόμη κι όταν οι Ισραηλινοί (δεν είχαν τον Μπλέικνι) πλησίαζαν, οι Ισπανοί αμέσως… χάιδευαν το γκάζι και επανέφεραν τη διαφορά σε σημεία που δεν έδιναν ελπίδα στους γηπεδούχους.

Από το +15, η Χάποελ στα μέσα του τετάρτου δεκαλέπτου μείωσε στους 7. Όμως η Ρεάλ παρέμεινε ψύχραιμη και «κλείδωσε» το ματς με ευκολία, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Κορυφαίος για τους Μαδριλένους ήταν ο Γκαρούμπα με 16 πόντους, ενώ από 14 είχαν Χεζόνια και Μαλεντόν. Ο Καμπάτσο ακολούθησε με 11. Για τη Χάποελ ο Οτούρου ήταν εκπληκτικός με 29 πόντους, με τον Μίτσιτς να έχει 18 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς 9 (1), Μπράιαντ 12 (2), Πάλατιν, Τίμορ, Έντουαρντς 10 (2), Ράντολφ 3 (1), Οντιάσε, Μίτσιτς 18 (2), Ουέινραϊτ, Οτούρου 29

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 10 (2), Αμπάλντε, Καμπάτσο 11 (2), Οκέκε 7 (1), Χεζόνια 14 (1), Μαλεντόν 14 (1), Ντεκ 2, Γκαρούμπα 16, Γιουλ, Φελίζ 9, Λεν 4

