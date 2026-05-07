Euroleague: Τελευταία… ζαριά για Χάποελ - Να «τελειώσει» τη σειρά θέλει η Ρεάλ

Σε τέταρτο παιχνίδι οδηγήθηκε η σειρά των playoffs της Euroleague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με το τζάμπολ του Game 4 να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (7/5, 21:00) στην «Arena Botevgard» της Βουλγαρίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 2-1 στη σειρά και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να «κλειδώσει» την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Σε περίπτωση που καταφέρει να φύγει με το «διπλό», η «βασίλισσα» θα επιστρέψει σε Final Four μετά από απουσία μίας σεζόν. Το 2025 είχε μείνει εκτός από τον Ολυμπιακό στα playoffs, ενώ η τελευταία συμμετοχή της σε τελική φάση καταγράφηκε το 2024 στο Βερολίνο, όπου ηττήθηκε στον τελικό από τον Παναθηναϊκό.

Από την πλευρά της, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στην παρθενική συμμετοχή της στη Euroleague, καταφέρνοντας να φτάσει μέχρι τα playoffs σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν της διοργάνωσης.

Η ισραηλινή ομάδα, η οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Eurocup με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη, επένδυσε σημαντικά ποσά το περασμένο καλοκαίρι, με σημαντικότερη κίνηση την απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς.

Πλέον, η Χάποελ καλείται να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 ώστε να στείλει τη μάχη της πρόκρισης σε πέμπτο παιχνίδι στη Μαδρίτη, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο συμμετοχής στο Final Four της Αθήνας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των Game 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Παρασκευή 8 Μαΐου