· Μονακό

Ο Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό: «Μένει να κάνουμε ένα ακόμα πριν πούμε αντίο»

Ο Αμερικανός παίκτης με ανάρτησή του στα social media προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν, αποθεώνοντας τους συμπαίκτες του.

Η χθεσινή αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό ήταν η τελευταία του Μάικ Τζέιμς με τη φανέλα της ομάδας του Μόντε Κάρλο στη Euroleague. Ο Αμερικανός παίκτης με σημερινή του ανάρτηση ουσιαστικά αποκάλυψε το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα του Πριγκιπάτου στο τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει

«Τι σεζόν! Δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, με όλα όσα συνέβησαν. Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό».

