Χάποελ Τελ Αβίβ: Εκτός οι Μάνταρ και Μάλκολμ για το Game 3 με τη Ρεάλ

Εκτός για τη μάχη με τη Ρεάλ για το Game 3 των play-offs της EuroLeague θα είναι οι Κόλιν Μάλκολμ και Γιάμ Μάνταρ, με τη Χάποελ να ανακοινώνει πως ο πρώτος έχει υποστεί διάστρεμμα και ο δεύτερος έχει χτυπήσει στο χέρι.

Έτσι ο Δημήτρη Ιτούδης δεν μπορεί να τους υπολογίζει για το τρίτο παιχνίδι της σειράς, με το σκορ να είναι στο 2-0 και την ομάδα του να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Η ανακοίνωση της ομάδας: