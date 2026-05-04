Ολυμπιακός: Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο «Gaston Medecin» για το Game 3 της σειράς των play-offs της EuroLeague (5/4, 20:45).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν στο παιχνίδι κόντρα στους Μονεγάσκους χωρίς τον Τάισον Γουόρντ, με τον Αμερικάνο να μην ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού στη μέση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες και να μην ταξιδύει εν τέλει στο Πριγκιπάτο.