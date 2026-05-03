Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ενδιαφέρεται για τον Οκέκε της Ρεάλ Μαδρίτης»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα play-offs της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κυνηγά τεράστια υπέρβαση με backdoor sweep προκειμένου να προκριθεί στο Final 4 του Telekom Center Athens.

Ένα από τα ονόματα που η Χάποελ έχει θέσει ως προτεραιότητα για το καλοκαίρι είναι αυτό του Τσούμα Οκέκε, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 27χρονος φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» και για την επόμενη χρονιά, ωστόσο η παραμονή του στην ομάδα των «Μερένγχες» μόνο σίγουρη δεν είναι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η «israelhayom», ο Οκέκε ήταν κοντά στη Χάποελ το καλοκαίρι, με τον Αμερικανό εν τέλει να επιλέγει τη Ρεάλ, με τον Δημήτρη Ιτούδη ωστόσο να τον θέλει στην ομάδα για την επόμενη σεζόν.

Ο Οκέκε τη φετινή σεζόν μετράει κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 39 συμμετοχές στη EuroLeague.