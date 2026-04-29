Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές για το Game 2 με τη Βαλένθια
Δείτε τους διαιτητές που ορίστηκαν από τη EuroLeague Basketball για να διευθύνουν το Game 2 μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια στη «Roig Arena».
Οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόσερ και Τόμισλαβ Χόρντοβ θα αναλάβουν να διευθύνουν τη δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague.
Οι πράσινοι, θριάμβευσαν στο πρώτο παιχνίδι, νικώντας με 68-67 παίρνοντας απευθείας το πλεονέκτημα της έδρας με το μέρος τους.