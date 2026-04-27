Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Ισπανία με στόχο να φέρει το πλεονέκτημα στην Αθήνα

Προπονούνται και ταξιδεύουν για Βαλένθια οι «πράσινοι» ενόψει των δύο σπουδαίων αγώνων στην έδρα της ισπανικής ομάδας για τα playoffs της Euroleague.

Η... μεγάλη εβδομάδα έφτασε για την Euroleague. Η regular season ανήκει στο παρελθόν, τα λάθη, οι αστοχίες, τα προβλήματα, μένουν εκεί. Πλέον ο στόχος είναι μπροστά. Μεγάλος και ξεκάθαρος: Η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας. Το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν γίνεται να λείπει από το… σπίτι του!

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους δύο αναμετρήσεις στην έδρα της Βαλένθια. Η πρώτη την Τρίτη (28/4) και η δεύτερη την Πέμπτη (30/4). Το «τριφύλλι» με μειονέκτημα έδρας απέναντι στην θεαματικότερη ομάδα της σεζόν, καλείται να δείξει την τεράστια ποιότητά του, όπως φυσικά και το «βάρος» της φανέλας τους.

Στόχος είναι μόνο οι νίκες. Προκειμένου να αλλάξει χέρια το πλεονέκτημα έδρας. Να κριθεί η τύχη του Παναθηναϊκού εκεί όπου μαζί με τον κόσμο του… σκορπάει τρόμο. Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται δύο ή τουλάχιστον μία νίκη στην έδρα της Βαλένθια. Από την οποία στη regular season ηττήθηκε δύο φορές.

Πέραν όλων των άλλων, οι πρόσφατες δηλώσεις των μελών της ισπανικής ομάδας, έχουν ενοχλήσει τον εγωισμό των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης. Κατά συνέπεια πέρα απ’ το τεράστιο κίνητρο του να «σπάσουν» την έδρα και να φέρουν τη σειρά στο Telekom Center Athens, θέλουν να δώσουν «απαντήσεις» στους αντιπάλους τους.

Το πρωί ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί στην Αθήνα. Ουσιαστικά μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι οι ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει ο Τζέντι Όσμαν στη μέση και θα φανεί η κατάστασή του σήμερα. Νωρίς το απόγευμα η αποστολή θα ταξιδέψει για την Ισπανία. Ενόψει των δύο σπουδαίων αναμετρήσεων με τις «νυχτερίδες».