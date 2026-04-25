Ολυμπιακός – Μονακό: Sold out σε 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα playoffs της Euroleague
INTIME SPORTS
Οnsports team 25 Απριλίου 2026, 13:00
EUROLEAGUE / Μονακό / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Μονακό: Sold out σε 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα playoffs της Euroleague

Τεράστια ζήτηση από τους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς τα εισιτήρια για τα δύο εντός έδρας ματς με τη Μονακό, για τα playoffs της Euroleague, εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

«Εξαφανίστηκαν» μέσα σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τον αντίπαλό τους στη σειρά, μετά την πρόκριση της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Πειραιά να θέτει άμεσα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα δύο εντός έδρας ματς.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση και τη δίψα των φιλάθλων για τη σειρά των playoffs.



