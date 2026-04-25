Παναθηναϊκός: MVP των Play-In της Euroleague ο Τι Τζέι Σορτς
Οnsports team 25 Απριλίου 2026, 13:36
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη απέναντι στη Μονακό κι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των Play-In της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» είχε καθοριστική παρουσία στην επικράτηση της ομάδας του επί των Μονεγάσκων.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα playoffs της διοργάνωσης και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια, με στόχο την παρουσία στο Euroleague Final Four 2026 του Telekom Center Athens.

Ο Σορτς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, έχοντας 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/2 βολές. Παράλληλα, πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη των Play-In.

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
15 λεπτά πριν Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
31 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
NBA
Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
36 λεπτά πριν Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
EUROLEAGUE
Τζέιμς: Η αντίδρασή του για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
57 λεπτά πριν Τζέιμς: Η αντίδρασή του για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
Όλες οι ειδήσεις
