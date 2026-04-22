Rising Star της EuroLeague ο Ζαν Μοντέρο

Η Βαλένθια ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στο Final-4 και συνεχίζει να σαρώνει τα βραβεία για τη φετινή σεζόν.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις «μάχες» του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με φόντο την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας ξεκίνησε και η ισπανική ομάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει ακόμα και τις στιγμές που δεν έχει αγώνα.

Μετά την κατάληψη της δεύτερης θέσης, αλλά και την ανάδειξη του Πέδρο Μαρτίνεθ ως κορυφαίου προπονητή της σεζόν ήρθε και η ώρα του Ζαν Μοντέρο ο οποίος πήρε το βραβείο του «Rising Star» της διοργάνωσης.

Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης που κερδίζει το σχετικό βραβείο στη EuroLeague και στο Eurocup, όπως ακριβώς πέτυχε και ο προπονητής του στην αντίστοιχη κατηγορία!

Ο Μοντέρο ήταν πρώτος σκόρερ της Βαλένθια στην κανονική περίοδο με μέσο όρο 13.7 πόντους και την βοήθησε να φτάσει στα playoffs για πρώτη φορά από το 2011.