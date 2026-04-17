Euroleague: Στα πλέι οφ η Ζαλγκίρις, οριστικά στα play in ο Παναθηναϊκός AKTOR

Οι Λιθουανοί επικράτησαν 85-79 των αδιάφορων Γάλλων και έτσι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης – Στα play in το «τριφύλλι».

Τελικά η Ζαλγκίρις Κάουνας δεν σπατάλησε την ευκαιρία που είχε. Οι Λιθουανοί φιλοξένησαν για την τελευταία αγωνιστική της regular season την αδιάφορη Παρί. Έχοντας την τύχη στα χέρια τους δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Επικράτησαν 85-79 και έτσι θα είναι στα πλέι οφ της Euroleague.

Το αποτέλεσμα στέλνει οριστικά στα play in τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» χρειαζόταν να χάσει η Ζαλγκίρις και οι ίδιοι να νικήσουν για να ανέβουν στην εξάδα. Με τη νίκη της ομάδας του Κάουνας οριστικοποιήθηκε η εξάδα.

Λο και Φρανσίσκο είχαν από 21 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Ράιτ με 16 πόντους και 18 ριμπάουντ! Για την ηττημένη Παρί, ο Ρόμπινσον είχε 17 και ο Στίβενς 16.

Η Ζαλγκίρις ολοκληρώνει τη regular season με 23-15 και θα είναι στα πλέι οφ. Η Παρί από την άλλη, τελειώνει τη σεζόν με 15-23 και στην 16η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79