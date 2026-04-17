ΑΕΛ: Με Ατανάσοφ και Μελίσσα στο Περιστέρι

Οι επιλογές του Σάββα Παντελίδη για την κρίσιμη αναμέτρηση της ομάδας της Λάρισας στην έδρα του Ατρόμητου.

Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σάββα Μούργο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με τραυματισμό ολοκλήρωσε η ΑΕΛ την προετοιμασία της για το σαββατιάτικο (18/4) μεγάλο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική των play out της Super League.

Ο Σάββας Παντελίδης σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό θα έχει εκ νέου διαθέσιμους τους Γιάνι Ατανάσοφ και Νίκο Μελίσσα.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ:

Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Παντελάκης, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Ενγκόι.