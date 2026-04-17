Euroleague: «Κλείδωσε» τη 2η θέση η Βαλένθια και περίμενει... Παναθηναϊκό AKTOR ή Μονακό

Στην δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας της Euroleague τερμάτισε η Βαλένθια, η οποία έκανε το καθήκον της, επικράτησε 95-85 της Ντουμπάι στην Ζένιτσα και περιμένει τον νικητή της... μονομαχίας του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό στα play offs.

Η Βαλένθια χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμούς μόνο για ένα διάστημα προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο της αδιάφορης Ντουμπάι, φτάνοντας τελικά σε μία άνετη επικράτηση 95-85 που της εξασφάλισε οριστικά τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία με ρεκόρ 25-13.

Οι «νυχτερίδες» συνάντησαν αντίσταση στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο πάτησαν... γκάζι και εξαφανίστηκαν από το παρκέ, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους και «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη χωρίς ιδιαίτερο άγχος.

Πλέον, η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στην επόμενη φάση, όπου θα περιμένει τον νικητή του play-in 7-8 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μονακό, προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της στα play off. Η ισπανική ομάδα θα έχει και το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά που θα κρίνει ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για το Final-4.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μπρανκού Μπαντιό, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους, έχοντας 4/7 τρίποντα και 5 ριμπάουντ. Σημαντική βοήθεια πρόσφεραν επίσης οι Τόμπσον με 13 πόντους και Πραντίγια με 11, σε μία συνολικά ισορροπημένη επιθετική λειτουργία, με τη Βαλένθια να μοιράζει το σκορ σε 11 παίκτες.

Από την πλευρά της Ντουμπάι, ξεχώρισε μόνο ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος πάλεψε σχεδόν μόνος του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 47-45, 67-79, 85-95.