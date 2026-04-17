Τα ζευγάρια στα play in και στα playoffs

Onsports Team

H regular season της EuroLeague ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο play in tournament από το οποίο θα κριθούν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα playoffs.

H regular season της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει τη σεζόν με ρεκόρ 22-16 και στην 7η θέση.

Πλέον οι "πράσινοι" θα πρέπει την Τρίτη το βράδυ να επικρατήσουν της Μονακό στο Telekom Center Athens για να πάρουν το εισιτήριο για τα playoffs και να κοντραριστούν με τη Βαλένθια, που τερμάτισε δεύτερη, για μια θέση στο final-4 έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Aναλυτικά τα ζευγάρια του play in tournament:

Τρίτη 21 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μονακό

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 24 Απριλίου

Ο ηττημένος του Παναθηναϊκός-Μονακό θα αντιμετωπίσει το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

*Οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες

Τα ζευγάρια στα playoffs

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια - Παναθηναϊκός ή Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις

